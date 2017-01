Ernstig zieke Hoornse leerling krijgt kunstwerk van klasgenoten

HOORN - Het had zo’n mooie dag moeten worden voor de 14-jarige Chaimae el Karkraoul. Gister zou de Copernicus-leerling een eigengemaakt kunstwerk van haar klasgenootjes in ontvangst nemen. Helaas gooide haar ziekte roet in het eten.

Door Ronneke van der Genugten - 23-1-2017, 20:58 (Update 23-1-2017, 20:58)

Vorig jaar juni was er nog niets aan de hand. Chaimae schreef zich - na het volgen van de Kopklas Hoorn - in bij het Copernicus, onderdeel van het Atlas College. Tijdens de introductiedag maakte zij al dikke vrienden met een aantal nieuwe klasgenootjes. Tijdens de...