Zonnepanelen in Enkhuizen kunnen op grond en dak

ENKHUIZEN - Op verschillende locaties in Enkhuizen kunnen zonnepanelen worden geplaatst: zowel op de grond als op daken van panden als het stadhuis, het zwembad en de sporthal. Ook andere daken bieden mogelijkheden, maar die zijn wel in handen van particulieren.

Door Tanja Koopen - 23-1-2017, 18:00 (Update 23-1-2017, 18:00)

Dat blijkt uit een onderzoek van HVC onder de naam Zonnescan, in opdracht van het college. Het onderzoek volgt op een motie van de Lijst Quasten, die in 2015 werd aangenomen. Met name het dak van het stadhuis aan de Breedstraat...