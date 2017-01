Website vader en zoon uit Grootebroek voor juiste verlichting in de mist [video]

Theo Groot Sander en Wout Korver zijn een actie gesdtart voor meer zichtbaarheid van auto's in de mist.

GROOTEBROEK - Sander Korver en zijn zoon Wout (10) uit Grootebroek zijn een actie begonnen voor zichtbaarheid van auto's in de mist. Ze hebben een website ontwikkeld om het probleem van niet brandende achterlichten aan te kaarten.

Door Theo Groot - 23-1-2017, 17:39 (Update 23-1-2017, 18:10)

Bij de meeste auto's die beschikken over zogenoemde dagrijverlichting branden overdag alleen lichten voor, en niet aan de achterkant van het voertuig. Toen Sander in de mist zijn zoon Wout naar tekenles in Hoorn bracht, kwamen ze veel auto's tegen die zonder achterlichten reden en...