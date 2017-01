Oranje Buiten hoofsponsor Huttendorp Hoorn

Foto Netwerk Bobbie en Arnoud Ruiter.

HOORN - De horecagelegenheid Oranje Buiten is de nieuwe hoofdsponsor van het Huttendorp in Hoorn. De overeenkomst hiervoor werd getekend bij het 12,5 jarig bestaan van het Huttendorp.

Door Van onze verslaggever - 23-1-2017, 16:56 (Update 23-1-2017, 16:56)

De woningcorporatie Intermaris was jarenlang de hoofdsponsor van het Huttendorp. Nieuwe wettelijke regels maken deze steun onmogelijk: Intermaris mag alleen nog sponsoren wanneer dit de huurders en de corporatie zelf ten goede komt. De Stichting Netwerk, die het Huttendorp organiseert, moest daarom op zoek naar een andere sponsor.

Contact tussen jongerenwerker Stefanie Strijker en de eigenaar van Oranje Buiten, Arnoud Ruiter, bracht de bal aan het rollen. Afgelopen weekeinde werd in het strandpaviljoen aan de Schelphoek een reünie gehouden van alle mensen die in de afgelopen 12,5 jaar betrokken waren bij het Huttendorp, dat jaarlijks in de zomervakantie zo’n 800 kinderen trekt. Op de wielerbaan aan de Holenweg bouwen ze een enorm houten dorp.

Bobbie, de baas van het Huttendorp, kreeg tijdens de reünie een cheque uit handen van horecaman Ruiter. De inschrijving voor het Huttendorp 2017 start op 12 april.