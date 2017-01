Enkhuizer Jesse (9) heeft kampioensvogel

Foto Theo Groot Jesse Putters met zijn kampioensvogel.

ENKHUIZEN - De negenjarige Jesse Putters uit Enkhuizen is Nederlands kampioen geworden met zijn agapornis rosecollis groen.

Door Theo Groot - 23-1-2017, 16:28 (Update 23-1-2017, 16:28)

Op de grote landelijke tentoonstelling Vogel 2017 in Apeldoorn behaalde zijn groene dwergpapegaai 92 van de 95 te vergeven punten. De keurmeesters waren vooral gecharmeerd van het mooi gevormde rode masker rond de snavel.

Jesse had vier agaporniden in de jeugdcategorie van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een tweede vogel behaalde met 91 punten zilver. Jesse houdt acht agaporniden in het hok van vader Walter, die...