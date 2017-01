Vijf jaar cel geëist tegen 22-jarige overvaller Deen in Hoorn

BADHOEVEDORP/HOORN - Naelle J. (22) uit Hoorn heeft lang gezwegen over zijn aandeel in de overval bij de Deen, ruim een jaar geleden. Bij de rechtbank op Schiphol bekent hij plotseling. De eis is vijf jaar cel.

Door Arno Ruitenbeek - 23-1-2017, 14:08 (Update 23-1-2017, 14:08)

17 januari 2016. Een gewone zondag bij de Deen aan het Stan Kentonhof in Hoorn. Om 15 uur komen twee jongemannen de winkel binnen, kijken rond en verdwijnen. Drie uur later is het duo er weer, nu gewapend met twee vuurwapens die ze richten op...