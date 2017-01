Gideon Berklou uit Hoogkarspel 100 jaar

Foto Theo Groot Burgemeester Michiel Pijl op bezoek bij de 100-jarige Gideon Berklou in Hoogkarspel.

HOOGKARSPEL - Gideon Berklou is zondag in het Noorderlandhuis in Hoogkarspel honderd jaar geworden. Hij werd tijdens de Eerste Wereldoorlog in Amsterdam geboren, in de tweede verloor hij maar liefst 47 joodse familieleden, omgekomen in concentratiekampen.

Door Theo Groot - 22-1-2017, 17:59 (Update 22-1-2017, 17:59)

Hij krijgt bezoek van burgemeester Michiel Pijl met een enorme bos bloemen. Maar meer oog heeft de eeuweling voor het gebak dat het bezoek krijgt. „Ik heb niets”, zegt hij wijzend en uiteraard krijgt ook hij een stuk taart.

Liefdevol wordt het gebak hem gevoerd door Geert...