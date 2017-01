Koninklijke eer Andijker brandweerman Richard Bleeker

Foto Theo Groot Streng feliciteert Bleeker met zijn koninklijke onderscheiding.

ANDIJK - Richard Bleeker (46) uit Andijk werd zaterdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg het koninklijk eerbetoon uit handen van burgemeester Frank Streng voor zijn lidmaatschap van de vrijwillige brandweer

Door Van onze verslaggever - 22-1-2017, 17:09 (Update 22-1-2017, 17:09)

Richard Bleeker was ruim 23 jaar vrijwilliger bij het brandweerkorps van Andijk. In 1992 startte zijn loopbaan als vrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer van General Electric in Amsterdam. Daarna bij de Draka Polva in Enkhuizen. Op 1 oktober 2001 trad hij in dienst bij het gemeentelijk brandweerkorps...