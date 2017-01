Eindelijk, eindelijk ijspret in West-Friesland

Foto Holland Media Combinatie IJsbaan Speelweide in Hoogwoud. Bekijk Fotoserie

HOOGWOUD - Op verschillende plekken in West-Friesland kon zondag op natuurijs worden geschaatst. De KNSB waarschuwde weliswaar voor ’levensgevaarlijke’ situaties; vooral de jeugd liet zich daardoor niet tegenhouden.

Door Jaap Stiemer - 22-1-2017, 16:30 (Update 22-1-2017, 16:52)

Foto Holland Media Combinatie IJsbaan Speelweide in Hoogwoud.

De ijsbaan Speelweide in Hoogwoud ging zondag open voor kinderen tot en met 12 jaar. Ondanks hun geringe gewicht veranderde het ijs op sommige plekken toch in pap. Tegen 16 uur werd besloten de baan weer te sluiten.

Foto Holland Media Combinatie IJsbaan Speelweide in Hoogwoud.

Ook onder meer op de Draafsingel in Hoorn, de waterberging in Twisk, het water bij Kasteel Radboud in Medemblik en bij Berkhout en Avenhorn werd geschaatst. Overal was duidelijk dat het ijs niet van topkwaliteit was. Maar er was eindelijk, eindelijk ijspret.