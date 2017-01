Ook in Hoorn veel belangstelling voor Enkhuizer productie De Thuishaaldertjes

Foto Theo Groot Frans van Leeuwen vertelt over De Thuishaaldertjes.

HOORN - Ook voor de 'reprise' van De Thuishaaldertjes in Het Park is veel belangstelling. De Enkhuizer theatervoorstelling gaat vier keer op herhaling in de grote zaal van de schouwburg in Hoorn. De voorverkoop begint vrijdag.

Door Theo Groot - 22-1-2017, 10:58 (Update 22-1-2017, 10:58)

,,Ik kan iedereen alleen maar aanraden heel snel kaarten te kopen, want het gaat weer hard", vertelt Frans van Leeuwen aan elke bezoeker die langs de banner komt. Hij staat in het theaterweekend van de Parkschouwburg direct bij de ingang en trekt volop de aandacht.

