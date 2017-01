Inbreker op heterdaad betrapt bij sporthal Zwaag

ZWAAG - Bij de sporthal in Zwaag is in de nacht van zaterdag op zondag een poging tot inbraak gedaan. De inbreker is op heterdaad betrapt.

Door Internetredactie - 22-1-2017, 7:48 (Update 22-1-2017, 7:48)

De politie heeft de verdachte aangehouden.