14-jarige overdag van crossmotor beroofd in Lambertschaag

Foto: ANP

LAMBERTSCHAAG - Een 14-jarige is zaterdagmiddag rond 17.00 uur van zijn crossmotor beroofd in de omgeving van de Mijnsherenweg. De jongen werd gedwongen het voertuig af te staan toen hij aan het crossen was in de omgeving.

Door Internetredactie - 21-1-2017, 20:43 (Update 21-1-2017, 21:02)

Het slachtoffer had met een vriendje bij een veldje afgesproken om samen hun hobby uit te oefenen toen een witte Caddy langs reed en stopte. Een man sprong uit de auto en pakte de motor af. Vervolgens reed de verdachte er mee weg en werd de crossmotor niet veel later in het witte voertuig overgeladen.

De jongen kwam met de schrik vrij. De politie startte nog een zoekactie naar de daders in de omgeving, maar die leverde niets op. Vermoedelijk zaten er vier personen in de auto.