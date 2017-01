Romy Weevers uit Blokker strandt in tweede liveshow The Voice

Foto ANP Romy Weevers tijdens de tweede liveshow van The Voice of Holland.

BLOKKER - Romy Weevers (16) uit Blokker is vrijdagavond uitgeschakeld in de talentenstrijd van The Voice of Holland. Ze haalde de tweede liveronde, maar kreeg vrijdag onvoldoende stemmen met haar versie van ’Don’t let me down’ van The Chainsmokers.

Door Van onze verslaggever - 21-1-2017, 17:17 (Update 21-1-2017, 17:17)

Romy Weevers, de jongste deelnemer van The Voice van dit seizoen, had zanger Waylon als coach. Tijdens de eerste liveshow werd ze door Waylon op de gitaar begeleid. Ze had op oudjaarsavond haar pols gebroken bij een val met haar fiets, maar trad desondanks toch op.

Op haar Facebookpagina reageerde ze zaterdag zo op haar uitschakeling: ’Het avontuur genaamd ’The Voice’ is hierbij afgelopen, MIJN avontuur begint echter pas. Ik ben onwijs gegroeid in dit programma, heb de allerleukste en beste mensen ontmoet en ik heb mogen doen wat ik het liefste doe voor miljoenen mensen Alle lieve fans, bedankt voor de stemmen en alle steun! Dit is pas het begin!’

Romy deed eerder al mee aan The Voice Kids, waarin ze ’The Battles’ haalde, het zingen in een boksring, tegen een andere zanger of zangeres.