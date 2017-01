Veel belangstelling voor kijkje achter de schermen theater Het Park

Foto Holland Media Combinatie Directeur Roel Vente van Het Park snijdt de enorme taart aan. Bekijk Fotoserie

HOORN - De open dag van Schouwburg het Park in Hoorn heeft zaterdag veel publiek getrokken. Vooral de rondleidingen achter de schermen waren drukbezocht.

Door Van onze verslaggever - 21-1-2017, 16:42 (Update 21-1-2017, 16:42)

In de foyer werd zaterdag door schouwburgdirecteur Roel Vente een enorme taart aangesneden, die door banketbakker Van den Berg speciaal voor het theaterweekeinde was gemaakt. De eerste helft van de 1.80 meter lange taart werd door Vente persoonlijk uitgedeeld.

In de foyer waren ondertussen optredens gaande van talenten van de muziekschool en de zangschool Pop Up. Op twee manieren kon er een kijkje achter de schermen worden genomen: rondleidingen die de techniek achter het theater openbaarden en rondleidingen langs optredens door musicalvereniging Westend in de kleedkamers.

Voor beide ontdekkingstochten was de belangstelling groot. De techniekroutes waren extra interessant, omdat zowel in de Hamletzaal als in de Othellozaal de tonelen werden opgebouwd voor twee voorstellingen, zaterdagavond.