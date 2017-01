Open huis Het Park met voorstellingen en megataart

Foto Theo Groot Schouwburgdirecteur Roel Vente (rechts) komt een kijkje nemen bij Van den Berg’s banketbakkerij, waar Alex Kok de laatste hand legt aan de megataart.

HOORN - Schouwburgdirecteur Roel Vente kwam vrijdagmiddag een kijkje nemen bij Van den Berg’s banketbakkerij in Hoorn, waar een enorme taart werd gemaakt. Het gebak is bestemd voor het Theaterweekend, dat vrijagavond begon met een uitverkochte voorstelling en ook zaterdag en zondag nog een hoop te bieden heeft.

Door Jaap Stiemer - 20-1-2017, 20:57 (Update 20-1-2017, 20:57)

Zo’n 500 gebakjes zijn er te snijden uit de 1.80 meter lange en 1 meter brede taart, die geheel bedekt is met marsepein in de kleuren van de Hoornse vlag en is voorzien van allerhande versieringen van chocolade, marsepein en room. Voor Linda Feenstra en Alex Kok, die de bakkerij in september overnamen, is het voor het eerst dat ze zo’n megataart maakten. De taart wordt zaterdag vermoedelijk door enkele sterke mannen naar het theater gedragen.

Daar is zaterdag tussen 13 en 17 uur open huis. De bezoekers kunnen letterlijk een kijkje achter de schermen nemen, zowel bij de techniek als in de kleedkamers. Musicalvereniging Westend geeft diverse optredens en ’s middags is er livemuziek van talenten van muziekschool Gerard Boedijn en zangschool Pop Up. Voor tien euro zijn er tijdens dit BankGiro Loterij Theaterweekend voorstellingen te bezoeken, waarvoor overigens al 2500 kaarten verkocht zijn. Vandaag is er nog The Soul of Spanish Harlem en Slakkensporen van Hotel Modern. Zondag is er een kindermiddag en is er de familiemusical Robin Hood en het verdwenen goud (vanaf 5 jaar).