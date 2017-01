Zonnepanelen voor ziekenhuis Kagondo

Foto Friends of Kagondo Een patiëntje op krukken in het Kagondo ziekenhuis.

MEDEMBLIK - In het ziekenhuis van Kagondo, Tanzania, kent iedereen Cees Weel. De Medemblikker huisarts bracht met veel inspanning en financiële hulp tal van verbeteringen aan in het hospitaaltje aan het Victoriameer. Ook na zijn dood wordt Weels goede werk voortgezet. De stichting Friends of Kagondo zamelt nu geld in voor zonnepanelen.

Door Jan Mol - 20-1-2017, 17:43 (Update 20-1-2017, 17:43)

Waarom zonnepanelen? Marijke Braun, partner van Cees Weel en voorzitter van de stichting Friends of Kagondo, vertelt: ,,De zwaar verouderde pomp uit 1963 werkt op elektriciteit die wordt opgewekt met...