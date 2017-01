Kaartenregen voor behoud sterk dagblad

Holland Media Combinatie De vele reacties per briefkaart op de actie #ditismijnkrant in West-Friesland.

HOORN - ,,Deze krant mag niet verdwijnen, noch geleidelijk aan worden vernield.” Dat is te lezen op een van de vele ansichtkaarten die op de redactie binnenkwamen. De kaarten stroomden binnen na de oproep om steunbetuigingen naar de redactie te sturen.

Door Martin Menger - 20-1-2017, 17:25 (Update 20-1-2017, 17:25)

Ton en Gré Gobes-Dekker uit Enkhuizen zijn strijdvaardig: ,,Het zal toch niet gebeuren dat wij ons vertrouwde krantje moeten gaan missen? Ga de strijd aan!”, schrijven zij. Een Horinees is eveneens resoluut: ,,Ik kan deze krant niet missen, moet van het streeknieuws op de hoogte blijven.” Vanuit Medemblik komt een steunbetuiging van de familie Boekel. ,,Als er zoveel regiojournalisten moeten verdwijnen, blijft er niets over van het regiodeel”, is hun oordeel. ,,Bezint eer gij begint.” Het Noordhollands Dagblad is voor veel mensen onderdeel van het ochtendritueel. Neem de familie Boschman uit Enkhuizen: ,,De krant aan tafel lezen of heerlijk opgekruld op de bank is elke dag een feestje.”

José uit Hoogkarspel heeft zelf een ansichtkaart gemaakt, met als titel ’Samen Sterker”. ,,Het gedeelte Stad en Streek vind ik het belangrijkste om te lezen”, voegt zij er aan toe. Haar dorpsgenoten Piet en Lies Groot zijn ook bang dat de voorgestelde inkrimping van de redactie de kwaliteit aantast. ,,Want voor onze regio is het belangrijk dat er een kritische en objectieve krant is, die het nieuws ’professioneel’ verslaat.”

In Oudendijk heeft lezer Andre de Reus een tamelijk drastisch voorstel: ,,Hef De Telegraaf op en investeer de opbrengst in de regionale krant.” Vanuit Bovenkarspel schrijft het echtpaar Catrien en Harry Huisken dat ook voor het voortgezet onderwijs - ze zijn beiden docent - een regionale krant een must is, wil je als lezer midden in de maatschappij kunnen staan.

,,Laat het Dagblad voor West-Friesland svp ’Het’ Dagblad voor West-Friesland blijven, gemaakt door en voor mensen uit deze regio”, schrijft K. van Kampen uit Blokker. Uit Avenhorn komt de waarschuwing dat er bij een ontslagronde ’alleen maar verliezers zijn’. ,,Laat het regionale nieuws hier niet de dupe van zijn”, stelt Carla Oud. Mevrouw Brinkman uit Andijk: ,,Juist de stukjes van de journalisten maken de krant attractief, zij laten je met de regio meeleven.”

Anna Deen uit Enkhuizen citeert zelfs Johan Cruijff om de waarde van een regionale krant te onderstrepen: ’de waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn...’ Abbekerker Chris van Saarloos schrijft dat de krant onmisbaar is voor het regionale nieuws. ,,Want wereldnieuws krijgen we al meer dan genoeg.” ,,Ik ben al jaren abonnee van deze krant”, schrijft een trouwe lezer uit Opmeer, ,,Want het is heel belangrijk voor de samenleving om op de hoogte te blijven.”