Orion maakt alternatieve vluchtroute brand

BOVENKARSPEL - Sterrenwacht Orion maakt zich niet alleen druk om het beheer van de gezamenlijke ruimtes van het Streekbospaviljoen, maar ook over de brandveiligheid.

Door Tanja Koopen - 21-1-2017, 7:00 (Update 21-1-2017, 7:27)

Volgens de vereniging is het zeker op de bovenverdieping, waar Orion huist, niet veilig. Volgens het recreatieschap en de gemeente is dat onzin. De sterrenkundige vereniging heeft zelf maatregelen genomen. Er is een dik draaiboek hoe te handelen in geval van brand. De club heeft zelf rookmelders geïnstalleerd, er is een brandblusser en alle vrijwilligers worden uitgebreid geïnformeerd....