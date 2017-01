’Enkhuizen veel duidelijker op de kaart door Airbnb’

Foto Henk de Weerd Sandra Bohnstedt is blij dat ze als verhuurder via Airbnb zelf kan bepalen wie er op haar boot slaapt.

ENKHUIZEN - „Met Airbnb heb ik heel erg het gevoel dat ik zelf alles regel. Ik kan bepalen wie er op mijn boot komen en dat beschouw ik toch wel als een groot voordeel.” Sandra Bohnstedt ligt inmiddels al drie jaar met haar 108 jaar oude tjalk in de haven van Enkhuizen en is met name in het winterseizoen maar wat blij met de online marktplaats voor verhuur van privé-accommodaties.

Door Robbert Daalder - 20-1-2017, 21:00 (Update 20-1-2017, 21:00)

„Vanaf het moment dat ik mijn boot kreeg tot en met vandaag...