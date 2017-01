Airbnb: geen ’fair play’, wel heel knap

HOORN - Bestuurders en hoteliers in West-Friesland houden de ontwikkelingen omtrent Airbnb nauwlettend in de gaten. Toeristenplatforms zien voordelen, maar er zijn ook kanttekeningen.

Door Jeroen Haarsma - 20-1-2017, 21:00 (Update 20-1-2017, 21:00)

,,Fair play? Niet helemaal’’, zegt Gert van der Valk over de spelregels die gelden voor Airbnb. ,,Wij, als Van der Valk, moeten alles tot in de puntjes regelen bij onze hotels. Veiligheidsmaatregelen, belastingafdrachten, noem het maar op. Dat geldt natuurlijk in mindere mate voor iemand die zijn huis aanbiedt via Airbnb’’, stelt de hotelmanager.

Van der Valk benadrukt dat...