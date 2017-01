Auteur Robert Anker overleden

AMSTERDAM - In zijn woonplaats Amsterdam is vrijdag schrijver en dichter Robert Anker overleden, meldt zijn uitgeverij Querido. Hij kwamen 70 jaar geleden ter wereld in Oostwoud. Zijn nieuwste boek, de historische roman 'In de wereld', zou aanstaande woensdag worden gepresenteerd.

Door ANP - 20-1-2017, 15:29 (Update 20-1-2017, 15:29)

Zijn poëzie is bekroond met de Jan Campert-prijs en de Herman Gorterprijs en werd ook twee keer genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Met zijn roman Een soort Engeland (2001), die zich grotendeels afspeelt in de toneelwereld, won hij de Libris Literatuur Prijs.

,,Robert Anker schreef prachtige, literaire, levenslustige romans, verhalen en gedichten. Hij hield veel van literatuur, maar stond niet met zijn rug naar de wereld toe gekeerd. Integendeel: hij zoog die helemaal in zich op'', reageert Querido-redacteur Josje Kraamer. ,,Zijn nieuwe roman heet wat dat betreft toepasselijk genoeg 'In de wereld'; het is een historische roman met merkwaardig eigentijdse trekken.''

Querido-uitgeefster Annette Portegies noemt Anker ,,een vaste waarde in de literatuur''. ,,Hij schreef vrijwel dagelijks, hij publiceerde met de regelmaat van de klok, en wat hij publiceerde was steevast verrassend -want hij hield ervan zichzelf als schrijver en dichter steeds opnieuw uit te vinden- en erg goed.''

Anker werd in 1946 geboren in het Oostwoud en baseerde zijn eerste dichtbundel op zijn jeugd daar. Ook in zijn proza greep hij op zijn herkomst terug.