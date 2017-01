Twintig katten in vervuilde bovenwoning in Hoorn

Foto Dierentehuis Hoorn Een aantal van de katten die uit de vervuilde woning werden gehaald.

HOORN - Het zou een rustige tijd moeten zijn voor het dierenasiel in Hoorn, maar plotseling waren er twintig katten die een onderkomen nodig hadden. Ze werden uit een vervuilde huurwoning in Hoorn gehaald.

Door Jaap Stiemer - 20-1-2017, 14:21 (Update 20-1-2017, 14:21)

De bewoner van de bovenwoning had de huur opgezegd en was kennelijk niet van plan de huisdieren mee te nemen. Hiervoor werden de Dierenambulance en het dierenasiel aan de Schellinkhouterdijk ingeschakeld.

Het bleek nog een hele klus om alle dieren in kooien te krijgen: dat nam twee dagen in beslag. ,,Eerst werd gemeld dat er veertien katten in de woning zaten’’, zegt Lidwina van Hemert van het asiel. ,,Maar dat bleken er uiteindelijk twintig te zijn. Sommigen hadden zich verstopt onder het aanrecht of achter spullen die er stonden. De dieren waren flink in paniek toen er ineens vreemden binnenkwamen.’’

De dieren zijn er niet allemaal even goed aan toe. Sommige katten zijn vermagerd, anderen hebben een slechte vacht en eentje heeft een blaasontsteking. De katten worden allemaal nagekeken door een dierenarts.

Het is een geluk bij een ongeluk dat de katten in de winter zijn aangetroffen: in de drukke zomerperiode had het asiel geen plek gehad voor twintig nieuwe katten ineens.

Volgens Van Hemert zijn de katten nog niet geschikt om een nieuw huis te krijgen: ,,Veel van de dieren willen nog niet geaaid worden en moeten helemaal gesocialiseerd worden. Ze zijn ook apart ondergebracht, omdat ze ziektes met zich kunnen meedragen.’’