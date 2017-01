OM wil Hoornse ’sadist’ twaalf jaar de cel in

ALKMAAR - Een 39-jarige man uit Hoorn die een 37-jarige vrouw vorig jaar twee maanden gevangen hield, chanteerde, ernstig mishandelde en gebruikte als seksslavin, moet van het Openbaar Ministerie (OM) twaalf jaar de gevangenis in.

Door ANP - 20-1-2017, 14:19 (Update 20-1-2017, 15:12)

Voor de rechtbank in Alkmaar sprak de aanklaagster vrijdag van ,,een berekenende en sadistische man, die het leven van zijn slachtoffer compleet verwoestte en haar psychisch kapot maakte".

De 39-jarige Mustapha el N. isoleerde, chanteerde, drogeerde, bedreigde en misbruikte zijn slachtoffer zeven weken lang stelselmatig, aldus het OM. Hij hield haar in die periode vast in haar eigen huis, bond haar vast, mishandelde en vernederde haar en dwong haar tot seks. De vrouw had de man leren kennen via een datingsite.

De officier van justitie noemde de gebeurtenissen vrijdag even gruwelijk als ongelooflijk. De man maakte tientallen filmpjes van het seksuele misbruik en monteerde die zo dat het leek alsof de vrouw alles vrijwillig deed. Doordat hij dreigde de beelden naar haar familie en haar werkgever te sturen durfde zij geen alarm te slaan en wist hij haar voor bijna 100.000 euro af te persen.

Volgens de vrouw werd ze met combinaties van drank, medicijnen en drugs gedrogeerd en uitgehongerd. ,,Hij bepaalde wanneer ik at, sliep en dronk", zo las de voorzitter van de rechtbank voor uit haar verklaringen. Er werden sigarettenpeuken op haar lichaam uitgedrukt, ze werd gedwongen urine te drinken en ontlasting te eten en er werd met een vuurwapen op haar geschoten als ze niet luisterde. Eind februari vorig jaar meldde ze zich, naar eigen zeggen ,,op sterven na dood" bij het ziekenhuis in Hoorn.