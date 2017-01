Fietslichtcontrole heeft positief effect in Berkhout

Foto: Politie

BERKHOUT - De politie heeft de afgelopen dagen op het Westeinde in Berkhout actief gecontroleerd op fietsverlichting. De politie is tevreden met het resultaat.

Afgelopen woensdag werd er nog alleen maar gewaarschuwd. Mensen die geen licht op hun fiets voerden, of waarvan de verlichting kapot was, werden aangesproken met het dringende advies om de verlichting aan te zetten of te repareren.

De donderdag werd er al geschreven voor overtreders. In totaal schreef de politie twintig bekeuringen uit.

Vrijdagmorgen bleek de boodschap van de politie duidelijk te zijn overgekomen. Er passeerden maar liefst honderdtwintig fietsers. En iedereen bleek goede verlichting te hebben.

De komende tijd gaat de politie nog regelmatig op fietsverlichting controleren op het Westeinde en andere plaatsen.