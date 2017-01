Evenementenbureau speelt cupido

iStock

HOORN - Geen ongemakkelijke tinderdates meer dankzij de nieuwe lancering van het evenementenbureau Westfriese Uitjes: Single uitjes. ,,Naast Westfriese uitjes heb ik een dansschool en ik heb veel contact met mijn cursisten. Ik hoor vaak de ins en outs en het viel mij op dat veel van mijn klanten single zijn’’, zegt Anneline Bruins Slot eigenaar van Westfriese Uitjes en buikdansschool Alina.

Door Kelly Kwakman - 20-1-2017, 11:37 (Update 20-1-2017, 11:39)

Aangezien het brein van Anneline niet stil staat, besloot zij het nieuwe initiatief aan te kondigen. ,Het ongemakkelijke van daten is meestal dat het lastig van start gaat. Bij de single uitjes is dit niet het geval. De hele insteek is dat het ongedwongen is. Elkaar onder het spel door leren kennen en achteraf eventueel een borrel drinken.’’

Vleeskeuring

Zelf heeft Anneline al enkele jaren een relatie, maar ze heeft vrienden die dit niet hebben. ,,Ik hoor vaak van ze dat het met Tinder een verkapte vleeskeuring is. En stel je bent op een date en na tien minuten denk je: ,,Dit wordt niks’’, dan zit je waarschijnlijk nog een uur aan iemand vast. Dat is vrij ongemakkelijk.’’

Ook het internet daten valt niet bij iedereen in de smaak. ,,Ik hoor vaak dat het dan in het echt tegenvalt. Bijvoorbeeld dat iemand er heel anders uitziet dan op zijn of haar profielfoto. Dat is met single uitjes niet aan de orde. Je ziet meteen met wie je te maken hebt en je hoeft niet per se een partner te vinden, er kan ook bijvoorbeeld een vriendschap ontstaan.’’

Van gênante stiltes is geen sprake bij de single uitjes, volgens Anneline. ,,Je bent bezig met het spel. Er is altijd iets om over te praten. Een van de uitjes bevat ook een quiz. Alle uitjes zijn in teamverband. De focus ligt op de activiteit. Het kan namelijk wel ongemakkelijk worden als je iets 1 op 1 moet doen.’’

,,Ik heb de uitjes expres in de middag gepland, zodat je achteraf nog een borrel kan drinken met iemand waar het goed mee klikt of gewoon vriendschappelijk. Het hele kennismakingsgebeuren is al geweest. Het ijs is al gebroken.’’

Succesvol

De toekomst ziet Anneline positief in. ,,Als dit gaat lopen en succesvol wordt, en ik denk dat er zeker een kans is, gaan we er zeker mee door en zullen we bijvoorbeeld voor de zomer leuke activiteiten bedenken.’’

De uitjes worden aangeboden in vier leeftijdscategorieën: tot 30 jaar, van 30 tot 50,van 50 tot 65 en 65+.