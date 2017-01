Hoornaren proberen brand te stichten met vuurwerk in Purmerend

Foto: ANP

PURMEREND - Twee mannen uit Hoorn van 25 en 26 jaar oud hebben in de nacht van donderdag op vrijdag getracht brand te stichten aan de Rijtuigstraat in Purmerend.

Rond vier werden de bewoners van een pand aan de Rijtuigstraat in Purmerend wakker van luide knallen bij hun voordeur. Toen zij gingen kijken, zagen zij niets. De bewoner ging niet direct terug naar bed, maar bleef even een sigaretje roken. Buiten zag hij een man lopen die naar zijn voordeur toe ging. Even later klonk er weer een harde klap. De man ging er vervolgens snel vandoor.

Op de voordeur was een grote brandplek zichtbaar. Ook lag er nog vuurwerk voor de deur dat niet was afgegaan. De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Op basis van het signalement hield de politie korte tijd later de twee verdachten aan. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau. Hun betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.