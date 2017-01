Bestuurster raakt gewond bij botsing in Hoorn

HOORN - Een bestuurster van een bestelbus is vrijdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Westerdijk in Hoorn. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Milo Lambers - 20-1-2017, 10:47 (Update 20-1-2017, 10:47)

Het ongeval vond plaats rond half tien. De vrouw reed in haar bestelbus op de Westerdijk richting Scharwoude. Bij de gelijkwaardige kruising met de Hulk ging het mis. Vanaf rechts kwam een auto gereden. Beide partijen konden elkaar niet meer ontwijken.

Over de aard van de verwondingen van de vrouw is niets bekend. De andere bestuurder kwam er zonder kleerscheuren van af. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd. Ze zijn afgesleept door een bergingsbedrijf.