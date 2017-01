Auto rijdt sloot in na aanrijding in Andijk

Foto’s: DNP.NU/Fabian Zee Bekijk Fotoserie

ANDIJK - Twee auto’s zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising tussen de Gedeputeerde Laanweg en Kadijkweg in Andijk. Een busje kwam in de sloot terecht. Een vrouw raakte gewond, haar driejarige dochtertje kwam met de schrik vrij.

De vrouw was de bestuurder van de personenauto. Zij liep nekletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het busje was lichtgewond en werd in de ambulance behandeld.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar deze hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. De twee voertuigen zijn total loss. Een bedrijf is aanwezig om te kijken of er giftige stoffen in het water terecht zijn gekomen. De afslag richting Andijk was even afgesloten.