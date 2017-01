Kandidaten bekend voor prijzen Ondernemersgala

HOORN - De jury van het Westfries Ondernemersgala heeft de kandidaten bekendgemaakt voor de prijzen die tijdens het gala op 9 februari worden uitgereikt.

Door Eric Molenaar - 20-1-2017, 10:22 (Update 20-1-2017, 10:34)

Voor de ’hoofdprijs’, de West-Friesland Méér Prijs, zijn Seed Processing uit Enkhuizen, Knipping Kozijnen uit Zwaagdijk en Autobedrijf Peter Ursem uit Zwaag geselecteerd.

Op de shortlist voor de WBG Runner Up prijs, voor bedrijven die nog niet ouder zijn dan tien jaar, staan Ventis uit Enkhuizen, Encis uit Hoorn en Social Blue uit Hoorn.

De jury zal de kandidaten in de komende weken nader onder de loep nemen. Pas op de avond zelf wordt bekendgemaakt wie de prestigieuze prijzen in ontvangst mogen nemen.

Waarop de kandidaten vooral worden beoordeeld hangt af van de prijs. Voor de Rabobank West-Friesland Méér prijs kijkt de jury vooral naar strategie en visie, kwaliteitszorg en het belang van de onderneming buiten de regio. Voor de WBG Runner Up prijs ligt het zwaartepunt op het innovatief vermogen, financieel beleid en het belang van de onderneming binnen de regio.

Eerder was al bekendgemaakt dat Boekhandel Stumpel (Hoorn), Groot Schoenmode (Hoorn) en Agricentrum Van der Kroon (Westwoud) waren genomineerd voor de Van der Valk Retail Publieksprijs. Hiervoor is de stemming via wfgala.nl in volle gang. De laatste tussenstand is: 50 procent van de stemmen voor Stumpel, 34 procent voor Van der Kroon en 15 procent voor Groot Schoenmode.