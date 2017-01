Dronken bestuurder rijdt in Spierdijk het water in

SPIERDIJK Bij de Bobeldijk in Spierdijk is in de nacht van donderdag op vrijdag een automobilist het water in gereden. De bestuurder had te veel gedronken.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 7:15 (Update 20-1-2017, 7:21)

De bestuurder verloor rond 0:20 uur de macht over het stuur en kwam via een boom in het water terecht. De automobilist raakte niet gewond.

Na een blaastest bleek dat de automobilist te veel had gedronken. Hij is vervolgens door de politie meegenomen naar het bureau. De auto is door een berger uit het water gehaald en kan als total loss worden beschouwd.