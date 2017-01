Politiek wil nieuw zwembad De Zeehoek

WERVERSHOOF - Goed nieuws voor de zwemliefhebbers. De kans is groot dat er over een paar jaar een nagelnieuw zwembad De Zeehoek in Wervershoof staat. Nieuwbouw van het bijna 30 jaar oude zwembad krijgt brede steun in de politiek van Medemblik.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 23:34 (Update 19-1-2017, 23:34)

Het binnenzwembad is verouderd en door opeenvolgende jaren van financiële tekorten is het faillissement nabij. De gemeenteraad moet eind deze maand een noodkrediet van een ton uittrekken om het bad overeind te houden. Behalve dat moet de raad de lijnen uitzetten...