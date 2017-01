Overal in West-Friesland blijven slapen via Airbnb

HOORN - Of je nu in een idyllisch huisje op het platteland van Venhuizen wilt logeren, middenin de drukke maar sfeervolle binnenstad van Hoorn wilt verblijven of alleen een knusse kamer nodig hebt in Wijdenes: in West-Friesland kun je werkelijk alle kanten op.

Door Robbert Daalder - 20-1-2017, 7:30 (Update 20-1-2017, 7:30)

Gezien het flinke aanbod van slaapkamers, zomerhuisjes, woonboten en complete woningen mag deze regio rustig worden beschouwd als een bijzonder gastvrije.

Het is een omgeving waarin mensen bereid zijn om een stukje privacy op te geven, de handen uit de...