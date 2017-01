Vrijwilligersfestival in teken van kennis maken en delen

HOORN - Vrijwilligerspunt in Hoorn, het regionale expertisecentrum voor vrijwilligerswerk, is druk bezig met de organisatie van een groot festival. Dat staat in het teken van kennis maken en kennis delen. Het festival wordt gehouden in scholengemeenschap Newton, op donderdag 16 februari van 16 tot 20 uur, en is gratis toegankelijk.

Door Eric Molenaar - 19-1-2017, 17:51 (Update 19-1-2017, 17:51)

Iedere vrijwilliger die ervaringen wil delen met anderen, of tips nodig heeft, is welkom. Er zijn deskundigen die antwoord kunnen geven op vragen als ’Hoe zeg je ’nee’ als je je overvraagd voelt?’, ’Hoe kun je jezelf als vrijwilliger blijven ontwikkelen?’, ’Hoe blijf je je werk leuk vinden?’, ’Hoe kan mijn organisatie fondsenwerven voor projecten?’ of ’Hoe werf ik vrijwilligers voor mijn organisatie?’

Er zijn enthousiaste sprekers en er zijn workshops te volgen om inspiratie op te doen.

Eten en daten

In het programma zijn ook speeddates opgenomen: korte een-op-een-gesprekjes met deskundigen. Tijdens het speeddaten wordt, tussen 17 en 19 uur, ook een eenvoudige maaltijd aangeboden.

Het is mogelijk om aan het volledige festival deel te nemen of om voor één, twee of drie blokken naar het festival te komen.

Vrijwilligers en organisaties in West-Friesland kunnen zich aanmelden voor dit gratis festival tot uiterlijk 10 februari via www.vrijwilligerspunt.com Daar is ook het uitgebreide festivalprogramma met blokkenschema te vinden. Vrijwilligerspunt is telefonisch bereikbaar op 0229-216499.