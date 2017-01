Fossielen van de toekomst in Hotel Maria Kapel

Foto Marcel Rob Kunstenares Isabelle Andriessen bereidt haar expositie voor.

HOORN - De aarde is woest en leeg. Er is geen spoor van menselijk leven meer te vinden. Maar wel de onvergankelijke sporen van menselijke activiteit. Kunstenares Isabelle Andriessen (1986) gunt ons bij Hotel Maria Kapel een blik in deze toekomst.

Door Jaap Stiemer - 19-1-2017, 20:30 (Update 19-1-2017, 21:08)

Plastic, afval, was en olie. Wanneer het eenmaal deel uitmaakt van wat er zich op de aardkorst voltrekt, verdwijnt het niet meer. Dit in tegenstelling tot de mens zelf, die door zijn waterachtige structuur in het niets kan verdwijnen.

,,Het is science...