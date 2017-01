Stijgend aantal bezoekers voor Westfries Museum

Foto ANP REMKO DE WAAL De Halve Maen trok 19.000 bezoekers.

HOORN - Het Westfries Museum in Hoorn heeft ook in 2016 het aantal van 40.000 bezoekers weer overschreden. De toename van de bezoekersaantallen lijkt daarmee structureel.

19-1-2017

Met 42.000 bezoekers voor het museum en 19.000 bezoekers voor museumschip de Halve Maen komt het totaal aantal bezoekers in 2016 op 61.000.

De Gouden Eeuw Virtual Reality blijft de grote publiekstrekker. Ook voor de grote overzichtstentoonstelling van de Hoornse meesterschilder Jan Albertsz Rotius was de belangstelling groot. De derde tentoonstelling, die rond de terugkeer van vijf gestolen schilderijen, was niet gepland. De tentoonstelling van zes weken was vanaf 8 oktober negen dagen gratis te bezoeken. In die periode bezochten bijna 3.500 belangstellenden het museum.

In 2016 is het bezoekerscentrum van de Halve Maen, nu bezoekerscentrum Varend Erfgoed, geheel vernieuwd. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met Centrum Varend Erfgoed en werd gevierd met een open dag op 12 juni.