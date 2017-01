’Airbnb maakt kans in de regio’

HOORN - Airbnb maakt een goede kans om ook de markt rondom Amsterdam te veroveren. In de regio loopt het bedrijf tegen minder grote problemen aan dan in grote steden.

Door Jeroen Haarsma - 20-1-2017, 7:30 (Update 20-1-2017, 7:30)

Dat denkt Dirk Minnebo, oprichter van Iamb&b, een verhuurbemiddelaar van het Amerikaanse bedrijf Airbnb in Nederland. Hij is met zijn bedrijf actief in Amsterdam en Parijs. ,,De problemen van Amsterdam zijn uniek. Het toerisme overspoelt de binnenstad en de woningmarkt staat onder een enorme druk.’’

De kritiek op Airbnb is dat het deze...