Airbnb rukt op in West-Friesland

Voor 75 euro in een luxe bed and breakfast in Wijdenes.

HOORN - Verhuurplatform Airbnb is ook in West-Friesland bezig met een gestage opmars.

Door Jeroen Haarsma - 20-1-2017, 7:30 (Update 20-1-2017, 7:30)

Elke dag zijn er tientallen kamers en complete huizen te huur via de site.

Hotels zien dagelijks duizenden euro’s aan hun neus voorbij gaan. Airbnb groeit nog steeds in Amsterdam, maar ook in de regio neemt de belangstelling toe. In de hoofdstad klagen bewoners (overlast) en hoteliers (oneerlijke concurrentie) over Airbnb.

Die signalen zijn er in West-Friesland niet, zo stellen toeristische platforms en politici. ,,Maar fair play is het natuurlijk niet’’, vindt...