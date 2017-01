Het scherpe onderscheid tussen nieuws en nepnieuws

Foto gemeente Hoorn Burgemeester Jan Nieuwenburg. Bekijk Fotoserie

Burgemeesters en regionale politici reageren massaal op het voornemen van de directie van TMG, de uitgever van onder andere deze krant, om zeker 45 voltijdsbanen bij de regionale redacties te schrappen. West-Friesland vindt dat uitholling van de regionale journalistiek. Dat mag niet gebeuren, is de strijdbare slogan. Na de pagina’s in de krant van woensdag hieronder drie reacties van burgemeesters.

Door Redactie West-Friesland - 18-1-2017, 17:59 (Update 18-1-2017, 18:10)

Democratie en media gaan hand in hand. Onze regionale krant, óns Dagblad voor West-Friesland/Enkhuizer Courant, is onmisbaar voor onze samenleving en democratische rechtstaat.

Als gemeentebestuur behartigen wij het algemeen belang en komen wij op voor de belangen van inwoners en ondernemers. Over hoe we dat het beste kunnen doen, zijn het college en de raad voortdurend met elkaar en de stad in gesprek. Wij nemen besluiten en verantwoorden ons ook naar de stad.

De regionale pers volgt als lokale waakhond onze besluitvorming en ons handelen kritisch, objectief en onafhankelijk. Die onmisbare spiegel houdt ons als openbaar bestuur scherp: Doen wij wat nodig is? Kan het beter voor ú? Voor onze inwoners, voor jongeren, ouderen en kwetsbaren? Waar liggen de kansen in onze stad en regio om te genieten, elkaar te ontmoeten en te ondernemen?

De samenleving vraagt meer dan ooit om een pers met een objectieve, nieuwsgierige en onderzoekende blik op de waan van de dag. Een pers die een scherp onderscheid maakt tussen nieuws en nepnieuws. Over feiten en fictie. Over de dingen die ons dagelijks van dichtbij bezighouden, van mens tot mens, over werk en vermaak.

Het Noordhollands Dagblad is een belangrijke, zo niet dé belangrijkste informatiebron voor de inwoners van Hoorn en West-Friesland. Hier lezen wij over het nieuws, de politiek, wat er te doen is, over onze buren en de aangrijpende, verrassende en bijzondere verhalen in onze stad en regio.

Goed geïnformeerde inwoners zijn betrokken inwoners. Betrokken met hún stad en hún regio. Dat is een onmisbare taak voor ons regionale dagblad. Wij hebben behoefte aan een goede regionale krant. Ons Dagblad voor West-Friesland/Enkhuizer Courant, ons Noordhollands Dagblad heeft recht op een goede en professionele redactie. Betrokken bij de dagelijks gebeurtenissen om ons heen zodat ontwikkelingen herkenbaar en begrijpelijk blijven. Een redactie die zorgt dat we grip kunnen houden op kleine en grote veranderingen in de snel veranderende wereld waarin we leven.

Neem net als ik een abonnement en blijf op de hoogte van het nieuws dichtbij ons. Nieuws dat je raakt. Stop de bezuinigingen en kom op voor een goede regionale krant, óns Noordhollands Dagblad!’

Jan Nieuwenburg

Burgemeester Hoorn

Zonder krant hebben we probleem

Dagelijks nieuws uit West-Friesland is onmisbaar! Van harte steun ik dus de actie ’Dit is mijn krant’. En van harte steun ik de oproep aan TMG: bezuinig niet op de regionale edities van het Noordhollands Dagblad en andere kranten. Ik merk dat deze oproep breed gesteund wordt. En terecht, want er is alle reden om bezorgd te zijn.

Net als vele andere West-Friezen pluk ik iedere ochtend eerst de krant van de (digitale) deurmat. Benieuwd naar de laatste nieuwtjes uit West-Friesland (en vooral uit Drechterland natuurlijk), maar ook benieuwd naar mooie achtergrondverhalen over West-Friezen, over verenigingen, bedrijven, noem maar op. Denk bijvoorbeeld aan de mooie serie over agrarische bedrijven. Verhalen waar tijd in gaat zitten om ze te maken, waar vakmanschap voor nodig is, waar je een volwaardige redactie voor nodig hebt die dichtbij de lezers staat.

West-Friesland heeft een eigen identiteit. Daar zijn we trots op. Die identiteit kan alleen in stand blijven als die in beeld wordt gebracht, als de verhalen die daarbij horen ook verteld worden.

Eén van de belangrijkste platforms voor die verhalen, ons regionale dagblad, staat nu onder grote druk. Dat zou iedereen die de West-Friese cultuur een warm hart toedraagt grote zorgen moeten baren. De krant zorgt juist voor verbinding tussen mensen.

Deze opinie heb ik, met meerdere petten op: als abonnee van de krant, als West-Fries, maar uiteraard ook als burgemeester. Als burgemeester dien je te waken over de manier waarop we besluiten nemen in de gemeente.

En daar is nu een belangrijk element in het geding: zonder journalist die de lokale politiek volgt, zonder objectief verslag van een raadsvergadering in de krant, zonder een redactie die een lokale kwestie eens goed uitzoekt en de gemeente kritisch bevraagt; zonder dat alles hebben we gewoon een probleem.

Immers, dan wordt de lokale macht minder gecontroleerd. Ook mist de gemeente dan een kanaal om met inwoners te communiceren. Uit zeer recent onderzoek in opdracht van de gemeente Drechterland blijkt het Noordhollands Dagblad namelijk de belangrijkste bron te zijn voor inwoners om informatie over de gemeente te krijgen.

Het wegsturen van een kwart van de journalisten, na eerdere bezuinigingen, kan moeilijk anders gezien worden dan het afschrijven van serieuze regiojournalistiek. En juist het regionale nieuws is voor veel mensen de reden om een abonnement te nemen. Het bestaansrecht van deze krant zit in het dagelijks brengen van lokaal nieuws op een professionele en onafhankelijke manier. Niemand anders doet dat op deze wijze.

Daarmee is niet alleen het onderscheidend vermogen van het Noordhollands Dagblad richting zijn lezers in het geding, maar ook het onderscheidend vermogen van de lokale democratie richting haar inwoners. Het valt te hopen dat de leiding bij TMG beseft dat hier veel meer op het spel staat dan 45 banen.

Michiel Pijl

Burgemeester Drechterland

Met plaats voor de nuance

De krant heeft het moeilijk vandaag de dag. Het nieuws wordt door iedereen overal gemaakt en verspreid en ook voorzien van beeldmateriaal. Iedereen met een smartphone is reporter geworden. Maar niet iedereen is journalist.

Ik kan me goed voorstellen dat de inwoners van mijn gemeente Koggenland óók behoefte hebben aan een krant van journalistiek hoogwaardige kwaliteit, die betekenis geeft aan het nieuws en ook de achtergronden schetst. Een krant waarin plaats is voor de nuance, een krant waarin ook dieper op onderwerpen wordt ingegaan.

De regionale krant moet de spiegel zijn van het leven in de regio: cultuur, kunst, sport, verenigingsleven en bedrijfsleven staan in de schijnwerpers.

De regionale krant geeft de mensen ook inzicht in wat er politiek-bestuurlijk gebeurt; niet door eendimensionale weergave van incidenten, maar door een helder licht te laten schijnen op de complexiteit van het lokaal bestuur. En het daarmee begrijpbaar te maken voor de inwoners, toegankelijker ook. De krant speelt namens de samenleving een rol bij het ter verantwoording roepen van het openbaar bestuur. Dat is iets anders dan hijgerig feitjes vermelden. Dat gebeurt al via social media, die concurrentie moet de krant niet aangaan. Het gaat om het vorm geven van dialoog.

De vraag waar de krant zich voor gesteld ziet is: wat is mijn toegevoegde waarde voor de inwoners van West-Friesland. Het antwoord op die vraag geeft richting aan de vitaliteit van de krant.

Rob Posthumus

Burgemeester Koggenland