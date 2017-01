Jazzclub Enkhuizen jubileert: ’Niks dixieland strooien hoedjes’

ENKHUIZEN - Als een soort ’New Orleans van het noorden’ geldt Enkhuizen al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw als de jazzhoofdstad van West-Friesland. Met tal van orkesten en bandjes, een eigen festival en natuurlijk Sgt. Pepper’s Jazz-Club. Dit jaar een kwart eeuw oud, en met 450 leden en tal van activiteiten nog steeds springlevend. „Onze Jazzwalk of Fame is zelfs uniek in de wereld”, aldus bestuursleden Sam Verbeek en Gerrit Piso.

Door Paul Gutter - 18-1-2017, 17:35 (Update 18-1-2017, 17:35)

Sgt. Pepper’s heeft bovendien bewezen over een lange...