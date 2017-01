Raad kritisch over schrappen personeel zwembad Wijzend

Foto Theo Groot Drukte in De Wijzend in Zwaag.

HOORN - De Hoornse gemeenteraad heeft kritische vragen gesteld over het schrappen van zes banen bij het openluchtbad De Wijzend in Zwaag. Niet alleen gaat dit in tegen afspraken die er zijn gemaakt; volgens de raad is de veiligheid in het bad er ook niet mee gediend.

Door Jaap Stiemer - 18-1-2017, 17:02 (Update 18-1-2017, 17:04)

Tijdens de vergadering van de raadscommissie, dinsdagavond in Het Park, kondigde Dick Bennis van het CDA de vragen aan het college al aan. ,,De vragen worden gesteld door alle partijen’’, zegt Bennis. ,,Ze uiten daarmee...