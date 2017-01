VVD wil nieuwbouw voor zwembad De Zeehoek

Foto Theo Groot De Zeehoek in 2013.

WERVERSHOOF - De VVD van Medemblik wil nieuwbouw voor zwembad De Zeehoek in Wervershoof. ,,Wat ons betreft gaat de eerste paal dit jaar de grond in’’, zegt VVD’er Kees Nederhoff.

Door onze verslaggeefster - 18-1-2017, 14:39 (Update 18-1-2017, 14:56)

De VVD neemt hiermee een voorschot op de actuele discussie in de politiek. Vanavond in de commissievergadering en op 26 januari in de gemeenteraad wordt de toekomst van het zwembad bepaald. De keuze is uit sloop, ingrijpende renovatie of nieuwbouw.

Verouderd

Het ongeveer 30 jaar oude zwembad is technisch verouderd en lijdt elk jaar verlies. Als er niets gebeurt valt het dit jaar nog om. Zover wil Medemblik het niet laten komen. Een noodkrediet van een ton moet het bad dit jaar overeind houden. Maar een ingrijpende renovatie of nieuwbouw zijn nodig om een binnenzwembad in Wervershoof te behouden. Als de politiek dat tenminste wil. Het gaat om miljoenen: nieuwbouw wordt geschat op 7,5 renovatie kost ruim twee miljoen. Dit kan deels worden betaald met de opbrengst van woningbouw op het terrein rond het zwembad.

Nederhoff: ,,Wij gaan voor nieuwbouw van De Zeehoek in Wervershoof. Dat vergt wel een hoge investering, maar op de lange termijn is het de goedkoopste oplossing waar we bovendien een prachtige voorziening voor krijgen. Zeker als gekozen wordt voor een energieneutraal zwembad, wat nu ook mogelijk is. Een energieneutraal bad heeft aanzienlijk lagere exploitatiekosten waardoor het ook in de toekomst betaalbaar is.’’