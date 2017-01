Maximale uit Hoornse parels halen

HOORN - Het college van Hoorn wil jaarlijks een ton uittrekken voor initiatieven en extra mankracht om het erfgoed van de stad nog verder in het spotlicht te zetten.

Door Jeroen Haarsma - 18-1-2017, 12:49 (Update 18-1-2017, 13:05)

Burgemeester en wethouders menen dat de rijke historie van de stad beter benut kan worden. Daarom is de tijd rijp voor een heuse ’erfgoedvisie’: een lijvig document waarin onder meer staat wat het college verstaat onder het Hoornse erfgoed. Uiteraard alle blijvende herinneringen aan de Gouden Eeuw en de levendige handel over land en water. Maar ook de tuinderscultuur, de groei van Hoorn in de twintigste eeuw, Hoorn als centrumstad van West-Friesland en religie worden genoemd als belangrijke pijlers.

Rioolgang

Hoorn wil het erfgoed toegankelijker maken. ,,Een mooi voorbeeld is natuurlijk de historische rioolgang onder de binnenstad’’, zegt wethouder Judith de Jong hierover. ,,Deze is nu ook al te bezoeken met de vereniging Oud Hoorn. Maar het zou mooi zijn als bezoekers die ’spontaan’ naar de stad komen, ook een kijkje kunnen nemen.’’

De Jong noemt dit het ’beleefbaar maken’ van de monumenten. Een kijkje ín een monument wordt vaker onderdeel van een stadswandeling.

Bestemming

Ook het geven van een nieuwe bestemming aan een gebouw hoort bij de visie. De Jong noemt de mogelijkheid van de bibliotheek in de Noorderkerk - waarover al langer wordt gefluisterd - als voorbeeld.

Een opvallend plan is het in ere herstellen van oude, vervaagde reclame-uitingen op muren. Daarvan zijn er veel in Hoorn. ,,We zijn nu op twee plekken in de stad in overleg met de eigenaar van een pand.’’

De terugkeer van de oude geschilderde reclameboodschappen moet het gevoel van nostalgie vergroten. Verder krijgen alle monumenten in de stad een bordje waarop staat hoe bezoekers en bewoners informatie over het gebouw kunnen opvragen. Die info betreft niet alleen de historie van het pand, maar ook de geschiedenis van de bewoners uit het verleden.

Impuls

Het college wil jaarlijks 100.000 euro vrijmaken voor de erfgoedimpuls. De helft hiervan is bedoeld voor voldoende capaciteit om de plannen uit te voeren. De andere vijftig mille zijn bestemd voor initiatieven uit de stad. ,,Bewoners en organisaties met een goed idee kunnen hun plannen dankzij dit potje uitvoeren.’’

Die ideeën moeten betrekking hebben op erfgoed, maar dit is een ruim begrip, beseft De Jong. ,,Héél breed. Je hebt natuurlijk ook het immaterieel erfgoed zoals de kermis en het carnaval in Zwaag. Maar ook monumentale bomen vallen onder ons erfgoed.’’

Of de gemeenteraad ook enthousiast is over de allereerste erfgoedvisie van Hoorn, moet blijken op 31 januari. Dan staan de plannen op de agenda van de raadsvergadering. Een week eerder buigt de raadscommissie zich al over de stukken.