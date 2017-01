53-jarige inbreker opgepakt in Hoogkarspel

HOOGKARSPEL - Een 53-jarige man uit Amsterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt in Hoogkarspel. Hij had ingebroken in een restaurant aan de Stationslaan.

Dit gebeurde rond 02.30 uur. De politie en de eigenaar van het restaurant kwamen naar de Stationslaan nadat het inbraakalarm was afgegaan. Toen de man naar buiten kwam, werd hij aangehouden. De verdachte is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.