Dagblad als pijler van democratie

Foto Holland Media Combinatie Bij de redactie in Hoorn komen al de eerste briefkaarten van lezers binnen.

Burgemeesters en wethouders, alsook de gemeentelijke politiek reageren spontaan en massaal op het voornemen van de directie van TMG, de uitgever van onder andere deze krant, zeker 45 voltijdsbanen bij onze redactie te schrappen. West-Friesland vindt dat uitholling van de regionale journalistiek. Dat mag niet gebeuren, is de strijdbare slogan. Hieronder voorbeelden van deze reacties.

Krant als onmisbare partner

De regionale en lokale media zijn een belangrijk bron voor het nieuws over gemeenten. Daarnaast spelen zij ook een belangrijke rol bij de vorming van de regionale identiteit. Het is de uitkomst van een voortdurende gedachtewisseling tussen allerlei partijen. De krant is daarin een wezenlijke en onmisbare partner. Het regionale nieuws is ook belangrijk voor de lokale en maatschappelijke binding. Inwoners lezen juist graag berichten over onderwerpen die betrekking hebben op hun eigen gemeente of eigen wijk. Ook draagt de lokale nieuwsvoorziening bij aan het verkleinen van de kloof tussen gemeentebesturen en inwoners.

Willem van Beek,

burgemeester Stede Broec

Over objectieve berichtgeving

Het voortbestaan van een onafhankelijke regionale dagbladpers is van groot belang voor de controle op onze democratie. Een onafhankelijke pers is van belang voor objectieve berichtgeving en moet vooral ook aan waarheidsvinding doen. Hoe meer journalisten worden wegbezuinigd hoe meer dit in het gedrang komt. Wij zouden het dan ook zeer betreuren als deze bezuiniging doorgang zou vinden en ondersteunen de het actiecomité van harte met de strijd voor het behoud van een stevige regionale dagbladpers.

Margreet Keesman

SP Enkhuizen

Informatie voor de inwoners

Ik deel de bezorgdheid van de redactie over de plannen voor het NHD. De huidige stand van zaken vind ik al zorgelijk. Er is immers vrijwel nooit meer sprake van hoor en wederhoor. Ook is er in de huidige situatie vrijwel nooit tijd voor een gedegen onderzoek. Verdere uitholling van de krant is schadelijk voor de informatiepositie van inwoners en de verantwoording die politiek en bestuur hebben af te leggen.

Jos Kamminga

GroenLinks Hoorn

Hoe het met ons gaat...

Wie de aandelen van het moederbedrijf heeft? Vlaams of Nederlands is niet belangrijk als het maar over West-Friesland gaat. In het Dagblad voor West-Friesland is iedere dag te lezen hoe het met ons gaat. Nieuwsgierig wordt geschreven over samen wonen en werken, succes en tegenslag, sport, kermis en vuurwerk, ongelukken, ouderenzorg , monumenten, bussenoverlast en de onvoltooide Westfrisiaweg.

Gemeenteplannen worden bekeken en de lokale politiek wordt kritische gevolgd. Daarom al jarenlang abonnee. Dat wil ik blijven.

Roger Tonnaer,

raadslid Hoorn

Want je wilt op de hoogte blijven in de regio

Wat betreft de fractie van CDA Medemblik is een steunbetuiging voor de redactie van het NHD zeer op zijn plaats. Regionale verslaggeving is van groot belang. Niet alleen voor de democratie, want dan zou het alleen maar om politieke verslaglegging gaan, maar in zijn algemeenheid willen inwoners toch op de hoogte blijven van wat er in hun regio gebeurt. Als politici is het geen kunst om de sociale media ’te halen’, want in veel gevallen ben je daar zelf bij. Heel anders is het de krant ’te halen’. Je bent daarbij overgeleverd aan de interpretatie van de journalist, maar hoe dan ook, de journalist heeft het wel opgepikt. In de krant staat immers nieuws wat er toe doet en wat blijkbaar een dermate nieuwswaarde heeft om te publiceren. Al het andere nieuws bereikt de inwoners wel via Facebook, Internet, Twitter et cetera. Daarnaast, niet onbelangrijk, is het gewoon prettig om je dag te starten met je krant met regionaal nieuws inclusief familieberichten. TMG slaat de plank behoorlijk mis als deze inkrimping doorgezet wordt. ’Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, hoor je in de politieke arena vaak. Wat ons betreft, gaat dat zeker op in dit geval.

Ed Meester, CDA Medemblik

Bindmiddel

Als er zo drastisch gesneden moet worden in de regionale berichtgeving van het NHD, is direct het voortbestaan van de krant aan de orde. Als het om landelijk nieuws gaat, zijn er veel betere kranten. Ik stoor me daar ook regelmatig aan, heb wel eens een tijdje geprobeerd zonder NHD te leven, maar het regionale nieuw is het bindmiddel in West-Friesland. In deze streek hebben mensen honderden jaren lang ’grondgebonden’ werk gehad. Families woonden in diverse dorpen, maar vertrokken bijna nooit uit West-Friesland. De krant hield en houdt mensen op de hoogte van het reilen en zeilen van veel bekenden. De uitdrukking: als ik de krant open sla, kijk ik altijd eerst naar de ’verse dooien’, dat betekent niet meer of minder dan dat je kijkt of er bekenden zijn overleden. En als je wil weten wat de (plaatselijke) politiek nu weer ’over je’ heeft besloten, lees je dat in het NHD.

Siem Zeilemaker,

PWF Medemblik

Verplicht de waarheid zoeken

Inkrimping redacties bij regionale krant NHD dreigt. Onafhankelijke regionale verslaglegging is heel belangrijk. Door Facebook en twitter nemen mensen veel uitingen die daar geplaatst worden voor waar aan en zoekt daar naar bevestiging van een al ingenomen standpunt. De krant is het belangrijkste onafhankelijke communicatiemiddel voor de regio West-Friesland. Om een goede mening te kunnen vormen, is het tot je nemen van andere meningen belangrijk. We zijn aan onszelf verplicht zoveel mogelijk naar de waarheid te zoeken. Daarin heeft de krant een belangrijke rol. Nu dreigt ook ons regionieuws uitgehold te worden wat voor mij juist het belangrijkste onderdeel van de regionale krant is. Het landelijk nieuws komt al op andere manieren tot ons. Mijn advies is: niet doen. Het zal de krant veel abonnementen kosten en daarnaast is het maatschappelijk ook een slechte ontwikkeling.

Piet Zwaan

Onafhankelijke Partij, Stede Broec

Lokale democratie wil juist vakkundige journalistiek

De VVD fractie steunt de actie binnen de redactie van het Noordhollands Dagblad van harte.

Want regionale verslaggeving is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de lokale democratie.

Echter, ik zou hier wel een kanttekening bij willen plaatsen. Ik zou willen beginnen met dit citaat van Rob Wijnberg (De Correspondent).

Nieuws is een niet-aflatende stroom negatieve, sensationele, contextloze incidenten. Zijn basisingrediënten zijn conflict, ophef en gevaar; zijn basisemoties zijn verontwaardiging, woede en angst. Nieuws is, zei mijn eerste krantenchef ooit, ’datgene waarvoor je naar je buurman rent om het te vertellen’: iets bedreigends, iets spectaculairs, iets controversieels. Wie een jaar lang, elke dag, uitsluitend de wereld beziet via het nieuws, heeft een cynischer, negatiever en onjuister beeld van zo’n beetje alles gekregen dan ervoor.

Waar wij op afstevenen, is dat nog meer dan nu de inhoud van de regionale katernen een afspiegeling zijn van bovenstaande definitie. Nog meer dan nu, want ten opzichte van enige jaren geleden is de inhoud van het Noordhollands Dagblad al afgegleden.

Als raadslid heb ik gemerkt dat de mate waarin ik mij ’onparlementair’ uitlaat in het openbaar evenredig is met het aantal quotes in de krant. Niet constructief, maar het zorgt wel voor exposure.

Oftewel: waar wij ten behoeve van onze lokale democratie behoefte aan hebben, is niet meer ’aandacht’ in het nieuws, maar meer vakkundige onderzoeksjournalistiek.

Die ons als raad helpt bij onze toezichthoudende rol, in plaats van in chocoladeletters te schrijven wat we zelf ook al wisten en zeiden.

Dan hebben de media weer de toegevoegde waarde die ze horen te hebben.

Rob van Reijswoud

VVD West-Friesland, Enkhuizen

Kritische vinger aan de pols in de gemeente

Ik vind journalistiek in een regionaal dagblad erg belangrijk. Sterker nog: ik ben daar tevreden mee. Ik zou het heel jammer vinden dat dit verandert. Voor een burgemeester is het van belang dat regionale bladen een (soms kritische) vinger aan de pols houden over wat er gebeurt binnen de gemeentelijke overheid. De krant is een instrument om in contact te zijn met de samenleving. Zonder lokale journalistiek blijven inwoners verstoken van (politieke) ontwikkelingen binnen de gemeente. Natuurlijk zijn wij niet altijd blij wanneer onze gemeente een keer niet positief in het nieuws komt.

Maar onze inwoners hebben recht op deze informatie. Dat hoort bij een open en transparante gemeente Medemblik.

Frank Streng,

burgemeester van Medemblik

Groeiende behoefte aan nieuws

Ik vind het besluit van de hoofdredactie uiterst zorgelijk. De regionale en lokale pers zijn juist van groot belang, omdat zij dicht bij de mensen staan en een belangrijke functie vervullen als bron en duider van (lokaal) nieuws. Bij het inperken van de regionale media worden de informatievoorzieningen van de burgers uitgehold.

Sociale media zijn niet de vervanger van de onafhankelijke (regionale / lokale) pers. Voor objectieve duiding heb je vakmensen nodig! In een wereld die door alle digitale ontwikkelingen steeds kleiner wordt, is er juist een groeiende behoefte aan nieuws en vooral duiding van zaken dichter bij huis.

Ik sta achter de acties van de regionale journalisten. Zowel achter het doel wat zij nastreven als het feit dat zij gebruik maken van hun recht om hun mening over deze voorgenomen beslissing te ventileren.

Jan Baas,

burgemeester Enkhuizen

Regionale nieuwsvoorziening

Door bezuinigingen bij het Noord-Hollands dagblad dreigt inkrimping van de regionale nieuwsvoorziening en daarmee het ontslag van een groot aantal van de regionale journalisten. Niet alleen de lokale samenleving zal hiervan de dupe worden, maar ook de lokale politiek. Want die is gebaat bij een regionale redactie die de regionale berichtgeving op de voet volgt. Verslagen van lokale raads- en commissievergaderingen en artikelen over wat er in de samenleving speelt, is van essentieel belang voor de politiek.

Het unieke van een regionale editie is, dat je direct geïnformeerd wordt wat er in jouw leefomgeving gebeurt. We leven nu in een maatschappij waarin burgerparticipatie hoog op het lijstje staat. Hoe anders dan via regionale berichtgeving kun je burgers bereiken en laten meepraten over onderwerpen uit hun directe leefomgeving. Dit mag niet verdwijnen!

In West-Friesland is een groot aantal samenwerkingsverbanden o.a. op het gebied van Veiligheid, Sociaal domein en het Pact van West-Friesland. Voor de politiek is het daarom belangrijk om via het regionale nieuws te worden geïnformeerd.

Met een digitaal abonnement kun je zelfs op je vakantieadres op de hoogte blijven over wat actueel is in de regio.

Het inkrimpen van het regionale katern en de lokale journalisten, die midden in de lokale samenleving staan, is dan ook onaanvaardbaar. Zij zijn als geen ander betrokken bij de lokale berichtgeving.

Ik mag wel zeggen dat het merendeel van de lezers als eerste de regionale editie leest en daarna pas het landelijke nieuws.

Dus hou die regionale edities in stand!

Inge van Basten-Winkler

Gemeente Belangen Stede Broec

Waarde is juist de menselijke maat

De waarde van het NHD is juist het lokale en regionale nieuws. Vroeger lag bij ons thuis al de IJmuider Courant op tafel. Later in Heerhugowaard lazen we als gezin de Alkmaarsche Courant en hier in West-Friesland zijn we de Enkhuizer Courant gaan lezen. Toen ik als jongeling uit huis ging, nam ik zelf ook een abonnement op de ’Enkhuizer’.

De waarde van dat lokale en regionale nieuws is de menselijke maat. Alles wat je in dat nieuws leest, gaat over mensen die je óf kent, óf via via kent, óf van vroeger kent, óf die hooguit twee handenschuddens van je af staan. Zo geldt dat voor iedereen die lokaal en regionaal nieuws leest, het is herkenbaar dichtbij allemaal.

Het lezen van nieuws uit de eigen directe leefomgeving houdt juist ook de band met die omgeving intact, of meer intact. Dat is hard nodig in deze globaliserende wereld waarin mensen het gevoel krijgen dat ze hun wortels en ’Heimat’ aan het verliezen zijn.

Het is zelfs zo dat doordat de Enkhuizer Courant het lokale nieuws en de lokale politiek verslaat ik me zelf ooit bij Jan Hart heb aangemeld als lid van Enkhuizer Belang, met alles wat in politiek opzicht daaruit is voortgevloeid! Het lezen van het lokale Enkhuizer nieuws zette mij aan om me te gaan bemoeien met zaken waar ik het wel en niet mee eens was.

Het lezen van nieuws uit de directe omgeving laat mensen stilstaan bij het reilen en zeilen van de directe omgeving. Ik ben het er totaal niet mee eens dat om de winst, bonus, dividenduitkering of wat dan ook van reeds veelverdieners te willen borgen of maximaliseren, andere mensen hun baan gaan verliezen, lezers hun krant verliezen, en mensen hun omgevingsnieuws verliezen. De menselijke maat wordt door wat TMG van plan is zwaar geweld aangedaan, dat is een slechte zaak.

Hans Langbroek, HEA Enkhuizen