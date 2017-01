Minister Blok en burgemeesters lezen ’De kleine walvis’ voor

ENKHUIZEN - Minister Stef Blok en verschillende West-Friese burgemeesters en wethouders lezen tijdens het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 25 januari het boek ’De kleine walvis’ voor op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Door Paul Gutter - 18-1-2017, 9:46 (Update 18-1-2017, 9:46)

Dit is de aftrap van de Nationale Voorleesdagen die tot 4 februari duren en die bedoeld zijn om extra aandacht te vragen voor het belang van lezen en voorlezen. Want ook in een ontwikkeld land als Nederland komt veel meer laaggeletterdheid en analfabetisme voor dan de meeste mensen zich realiseren.

Blok leest op 25 januari voor bij kindercentrum Berend Botje in Enkhuizen. Diezelfde dag en op donderdag 2 februari lezen ook burgemeesters en wethouders van Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Opmeer en Medemblik voor uit ’De kleine walvis’. Dat doen zij op peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties, die een abonnement hebben bij de Westfriese Bibliotheken of die gebruik maken van ’Boekstart in de kinderopvang’.

’De kleine walvis’, geschreven door Benji Davies en vertaald door Edward van de Vendel, is prentenboek van het jaar 2016. Naast dit boek hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen negen andere prentenboeken gekozen, die samen de Prentenboek TopTien van 2016 vormen. Deze zijn allemaal te leen bij de bibliotheek. Voor kinderen tot en met 6 jaar die tijdens de Voorleesdagen gratis lid worden, ligt een kleine verrassing klaar. Ook kunnen kinderen in de bibliotheek de poppentheatervoorstelling ’Blijf bij mij’ bijwonen. Meer informatie: www.westfriesebibliotheken.nl.