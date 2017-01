Raad Hoorn krijgt nieuw voorstel alternatief vervoer cruisepassagiers

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE De commissie vergaderde bij wijze van uitzondering in de Othellozaal van de Parkschouwburg.

HOORN - De gemeenteraad van Hoorn krijgt eind januari een nieuw voorstel over de manier waarop komend seizoen het alternatieve vervoer wordt georganiseerd voor passagiers van riviercruiseschepen van en naar hun excursiebussen. Dat gaat in elk geval meer kosten dan verwacht.

Door Eric Molenaar - 18-1-2017, 0:48 (Update 18-1-2017, 0:48)

Dinsdagavond bleek tijdens na drieënhalf uur discussiëren in de raadscommissie, die bij wijze van uitzondering in de Parkschouwburg vergaderde, dat het laatste woord hierover nog niet is gesproken.

Van de plannen om de overlast als gevolg van de riviercruiseschepen te beteugelen blijven...