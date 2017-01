Plan ’creatieve broedplaats’ in voormalige bibliotheek

Foto Theo Groot Martijn Pennekamp buiten op het plein bij de voormalige bibliotheek van Wervershoof waar hij een ’creatieve broedplaats’ wil beginnen.

WERVERSHOOF - De voormalige bibliotheek in het centrum van Wervershoof staat al een paar jaar leeg. Ondernemer Martijn Pennekamp wil er een creatieve broedplaats beginnen, met startende ondernemers en ZZP’ers.

Door Connie Vertegaal - 17-1-2017, 17:59 (Update 17-1-2017, 17:59)

,,Het is mooi om kantoorruimte te delen en elkaar te inspireren en verder te komen via elkaars netwerkje’’, zegt Pennekamp. Hij wil ook zelf met zijn bedrijf in het pand van de bibliotheek gaan zitten. De Wervershover begon in 2011 na een carrière bij de Rabobank voor zichzelf met het bedrijf Bizniz...