Medemblik knokt voor parkeerplaats

MEDEMBLIK - Midden op de parkeerplaats waar het allemaal om te doen is, nam wethouder Hans Tigges van Medemblik gisteren een dikke stapel handtekeningen in ontvangst. Medemblikkers knokken voor het behoud van de parkeerplaats bij het voormalige stadhuis.

Door Connie Vertegaal - 17-1-2017, 17:51 (Update 17-1-2017, 17:51)

Op deze plek kunnen negentig auto’s staan en die zijn volgens bewoner Ad Bruinsma, keihard nodig, want het oostelijk stadsdeel van Medemblik heeft nu al te kort parkeerplaatsen.

Het bouwplan ’Medemblik aan Zee’ dat voor het voormalige stadhuis is ontwikkeld slokt de parkeerplaats op. Een handtekeningenactie in de Oosthoek leverde zo’n 600 steunbetuigingen op. ,,Dat is een duidelijk signaal’’, zei Tigges. ,,U woont hier plezierig. Het is onze taak ervoor te zorgen dat dit zo blijft.’’ Het plan wordt aangepast vanwege alle kritiek. Begin april verwacht Tigges, ligt het nieuwe plan er. Daarbij is ook aandacht voor het parkeerprobleem.