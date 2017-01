Hellingbaan De Schoof aanpassen lastig

Ans Bakker.

WERVERSHOOF - Woningstichting Het Grootslag en beheerder Koos Blauw van De Schoof in Wervershoof gaan in gesprek met Ans Bakker, de vrouw die klaagt over de hellingbaan bij De Schoof.

Op voorhand tempert Koos Blauw de verwachtingen. ,,Die baan is van gegoten beton. Die kan niet zomaar worden aangepast. Maar we gaan in gesprek en we willen zien wat de problemen zijn.’’

Ans Bakker rijdt in een scootmobiel. Zij kan de haarspeldbocht in de krappe (1.20 meter) hellingbaan niet in één keer maken en moet een paar keer achteruit steken. Sinds ze klem kwam te zitten met haar scootmobiel bezoekt ze de De Schoof niet meer.

Volgens Blauw is Ans Bakker de enige die een officiële klacht heeft ingediend. Wel erkent hij dat er kort na de opening van De Schoof, drie jaar terug, heel veel werd gemopperd over de hoogte die bezoekers moeten overbruggen. ,,Maar dat horen we nu niet meer.’’

Het Grootslag is eigenaar van het gebouw. ,,Het probleem was bij ons niet bekend’’, zegt directeur Hans Kröger van de woningstichting. Volgens Bakker zijn er veel meer Werverhovers die klagen. ,,Mensen mopperen er over, ze trekken niet zelf aan de bel. Ik krijg veel bijval.’’