Carnavalsvereniging Enkhuizen gaat op talentenjacht

Foto ANP Klaar voor carnaval?

ENKHUIZEN - ’Enkhuizen Got Talent’ is de naam van de nieuwste loot aan de evenemententak van carnavalsvereniging De Haringhoppers.

Door Tanja Koopen - 17-1-2017, 17:32 (Update 17-1-2017, 17:41)

De Haringhoppers hebben volgens Bianca Maartens voor een nieuwe opzet gekozen, omdat de playbackshow aan zijn eigen succes ten onder ging. ,,Er waren veel te veel deelnemers.’’

Daarom werd gekozen voor entertainment, maar dat bleek lastig. ,,We hebben zoveel kinderen in zoveel verschillende leeftijden. Wat vindt iedereen leuk?!’’ Enkhuizer Got Talent werd het ei van Columbus: een talentenwedstrijd voor kinderen tot veertien jaar in de geest van Holland Got Talent. Maar dan lokaal.

Acrobatiek

Elf Enkhuizer talentjes hebben zich opgegeven, variërend van acrobatiek en dans tot zingen en playbacken. Zaterdag is de voorronde voor een deskundige jury, bestaand uit Karin Troost (Heks Hupsakee), Marjolein Gobes van de balletschool en de muzikaal onderlegde Carla Groot in De Nieuwe Doelen. Achter gesloten deuren.

Op zaterdag 25 februari, na de intocht, treden namelijk in De Nieuwe Doelen tijdens het jaarlijks festijn de acht beste talenten op. ,,En dan willen we graag voor een verrassing zorgen.’’ Maar ook willen ze de zenuwen voor de deelnemertjes beperken. De jongste is acht, de oudste dertien.

Geheim

Dus blijven de talenten nog even geheim. Wat de eerste Enkhuizer talentenshow oplevert, kan iedereen zelf komen bekijken op zaterdag 25 februari tussen drie en half vijf. Dan is de entree twee euro. En wie zich deze keer niet heeft opgegeven: het wordt een jaarlijks evenement.